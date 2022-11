Secuestraron, abusaron y empalaron a vendedora de arepas en Villavicencio

Quintero, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Los Llanos, reveló los detalles escabrosos de los que fue víctima por parte de varios hombres que la interceptaron cuando se dirigía a su puesto de arepas.

“Yo iba a comprar el carbón para sacar la venta de las arepas del día siguiente, unos tipos me abordaron en mi carro, me hicieron conducir hacia un lugar oscuro sobre una carretera larga, ahí me agredieron y me abusaron sexualmente”, dijo la mujer a ‘Semana’.

“Los policías me encuentran con un palo con un preservativo en la vagina y en la boca tenía dos cuchillas con la que trabajan los barberos, así me encontraron”, agregó.