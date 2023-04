“El servicio era malo”: habló la mujer que no pagaba pasajes en Medellín

Ante lo sucedido, sus familiares revelaron a ‘El Colombiano’ que Daniela Alzate Velásquez, de 31 años fue diagnosticada con trastorno bipolar y, supuestamente, se resiste a continuar con el tratamiento.

“Ella no acata las reglas. Ella no cumple con las directrices de un hogar. Ya no puedo vivir con ella. He llorado. Estoy desesperada. Cuando me pide comida, le doy, le lavo la ropa” explicó uno de sus familiares.

Después de que sus familiares se pronunciaran, Álzate hizo un video explicando las razones de no pagar por los servicios que le fueron prestados.