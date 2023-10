“Recibo el llamado con enorme preocupación”: Uribe Vélez

"Recibo el llamado con enorme preocupación. Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la corte. Toda información que se recogía se mandaba de buena fe a la corte para que la corte la examinara en ejercicio de su competencia. Pero lo que dijeron es que yo enviaba esa información a la corte para engañarla, por favor. Ninguno de los testigos en este largo proceso ha podido espiritualizar", dijo el dirigente político.

"Ninguno de los testigos ha podido desvirtuar mi afirmación de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos. Simplemente pedí que se verificara si las informaciones que me llegaban a mí de que personas como el senador Cepeda los buscaba, les ofrecía recompensas para que me acusaran injustamente si eso era verdad. Pero a pesar de que todos los testigos lo han dicho, se me lleva a juicio. Yo esperaba que esa unanimidad de los testigos sobre el tema permitiera que se fallara en mi favor lo que no ha ocurrido. Pero también es muy importante decir lo siguiente: el proceso empezó con vicios", agregó.