Traición en el Manso: el día que el horror llegó a la hora del almuerzo

En el sur de Córdoba, una región donde, de acuerdo con expertos, han operado guerrillas liberales (1951-1953), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y ahora el Clan del Golfo, todos se conocen con todos.

Se sabe quién es el malo, el bueno y el traidor, como empezó a parecer el Batallón Junín del Ejército Nacional con el pasar de las horas de la toma al Manso.

La zona, que según expertos funciona como corredor de movilidad entre la Costa Caribe, el Bajo Cauca, el Norte de Antioquia y Urabá (antioqueño y chocoano), teniendo como nodo central el Parque Nacional Nudo de Paramillo, siempre ha sido codiciada por grupos al margen de la ley, pero como a principios del los 2000 ahora es tierra ‘paraca’. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, son las que dominan las rutas de narcotráfico y ejercen control social por esos lares donde la presencia del Estado es casi nula.

Por eso para algunos campesinos resultó muy extraño que los hombres armados que se presentaron como disidentes de las Farc realmente pertenecerían realmente al Estado Mayor Central. ¿Cómo iban a llegar hasta el Manso sin que las AGC lo advirtieran y no se generara un combate? Esa fue solo alguna de las inquietudes.

Renglón seguido, una mujer del pueblo aseguró que vio cuando los hombres armados descendieron de un helicóptero que aterrizó cerca del caserío. Otros aseguraron haber identificado a los soldados que no tenían el rostro cubierto.

La tapadera de los supuestos guerrilleros salió al descubierto rápidamente. No había caído la noche cuando empezaron a escucharse los rumores de tres pistas claras que indicaban que los hombres armados eran en realidad militares porque portaban fusiles Galil Ace 23, de uso exclusivo militar; por el cartucho de la vida, con un distintivo amarillo que también es de uso exclusivo castrense, y por las coordenadas de las tropas que se encontraban en la zona.

Debido a lo anterior, el Ejército Nacional reconoció que “posiblemente militares del Batallón de Infantería N°33 Batalla de Junín, de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible hecho de violencia contra la población civil y sujetos de protección constitucional especial”.

Sin embargo, tras la apertura de la investigación, que es adelantada por la Fiscalía, la Procuraduría y la justicia militar, siguen quedando dudas sobre los hechos. ¿Qué hacían allá militares disfrazados? ¿Qué buscaban? ¿Cuál era el objetivo de la intimidación? ¿Quién dio la orden?

“Se podrían plantear dos hipótesis al respecto. La primera es que se haya realizado una acción de falsa bandera con el fin de generar hostilidad en la comunidad en contra de un actor armado que eventualmente podría incursionar o que tiene planes de ingresar al territorio. En este sentido, el Ejército lo presenta como un actor armado maltratador con el fin de mantener las lealtades del territorio con respecto a la fuerza pública u a otro actor armado que ya ejerce una presencia hegemónica en el territorio. Lo otro es haber generado esa acción de falsa bandera para tratar de descubrir si en la comunidad habría eventuales simpatizantes de esa organización armada”, señaló Luis Trejos, investigador del conflicto de la región Caribe.

En este sentido, Ariel Ávila, senador de Alianza Verde, consideró que este hecho sienta un mal precedente si se tienen en cuenta los interrogantes que hay.

“En esa zona no hay disidencias de las Farc, e incluso cuando estaba la guerrilla las Farc no operaban. ¿Por qué querían dar la sensación de disidencias y no del Clan del Golfo? ¿O era que estaban trabajando para el Clan del Golfo? Es una pregunta esencial”, analizó el legislador, quien dejó en el tintero también si la situación obedecía a despejo de tierra o a un acto para dañar la imagen del Gobierno.

En medio de las pesquisas, las autoridades han centrado la investigación en un oficial, dos suboficiales y 21 soldados que fueron traslados hacia Montería. Hasta el momento 10 militares han sido apartados de sus cargos.

“La justicia militar dio inicio a una investigación penal por el delito de abuso de autoridad, mientras que la Fiscalía General de la Nación también se encargará de la investigación debido a que los actos no estaban relacionados con labores de servicio”, señaló Luis Ospina, comandante del Ejército.