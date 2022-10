Trabajadora de Avianca es golpeada tras pedirle a pasajera usar tapabocas

En las imágenes se evidencia a la ciudadana alterada al no poder tomar su vuelo mientras es grabada por la empleada, quien al parecer le había negado el paso. “¿Usted me va a negar el embarque a mí? ¿Qué le pasa?”, gritó. En ese momento se escucha el golpe que le dio y continúa reclamando.

“¡Muerta de hambre! No me voy a quedar acá. ¿Se cree que tiene mucho poder? A ver, muerta de hambre”, fueron las palabras de la mujer antes que llegara el personal de seguridad. Luego, la trabajadora explicó que la usuaria la había agredido dos veces. “Me acabó de pegar en la cara y ya me había estrujado”, afirmó.