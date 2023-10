Vía tutela, magistrado de la Corte Suprema pide devolver terna para fiscal

En una acción de tutela, dirigida al Consejo de Estado, el magistrado de la Corte Suprema, Gerardo Botero Zuluaga, pide que la terna que presentó el presidente Gustavo Petro para fiscal general de la Nación sea devuelta al considerar que se está violando el derecho a la igualdad y equidad de género ya que está conformada solo por mujeres.

El togado emitió la acción judicial teniendo en cuenta un derecho de petición que llegó al alto tribunal, en el que un ciudadano pedía que no se tuviera en cuenta la terna presentada, al no contar con un hombre. Sin embargo, el pasado 14 de septiembre, luego de una ardua discusión, la mayoría de los magistrados negó la petición, pero el togado Botero Zuluaga dejó por expreso cuál era su postura al respecto y por qué estaba de acuerdo con la devolución de la terna.

"En ese intervención manifesté, que como potencial elector que soy del próximo fiscal general de la nación, como magistrado de la Corte Suprema, consideraba que se me estaba violando mi derecho al voto, en tanto no se me estaba permitiendo escoger entre los distintos géneros existentes, pues una lista integrada solo por mujeres limitaba mi posibilidad de escoger entre la diversidad de géneros, para finalmente direccionar la elección en forma obligatoria en una persona del sexo femenino", se lee en la acción de tutela.

En ese sentido, indicó que se ve coartado a ejercer el voto en una lista "que desconoce el principio de igualdad". Por eso pide que se ordene al presidente Petro remitir una nueva lista, "en la cual se cumplan los preceptos consagrados en la Constitución y en la que se respete la igualdad y equidad de género".

Vale mencionar que este no es el único lío jurídico que enfrenta la terna, pues Amparo Cerón se opuso a la decisión del presidente Gustavo Petro de reemplazarla por Luz Adriana Camargo y pidió que se respete su derecho a ser elegida.

“El día de ayer 26 de septiembre de 2023, por los medios de comunicación, me enteré que el señor presidente de la República, envió a la honorable Corte Suprema de Justicia, una llamada "nueva terna" para elegir fiscal general de la Nación, donde excluye mi nombre (…) Para tomar esta decisión administrativa no fui consultada, tampoco se pidió mi consentimiento para excluirme”, expuso Cerón en su momento en una carta remitida a Fernando Castillo Cadena, presidente del alto tribunal.

Por eso Amparo Cerón hizo una solicitud a la Corte Suprema de Justicia: “Solicito se respete el trámite constitucional, procesal administrativo y se garantice mi derecho de elegibilidad”, lo que entrará a evaluar el alto tribunal.