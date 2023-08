Chats sobre supuestas amenazas no tienen coherencia: abogado de Arrieta

En las últimas horas, la Policía de Tailandia informó el hallazgo de supuestos mensajes en el teléfono celular de Daniel Sancho, que indicarían presuntas amenazas de muerte por parte del cirujano Edwin Arrieta, quien fue asesinado el pasado 2 de agosto.

De acuerdo con información revelada por el medio El periódico de Cataluña, el hoy fallecido amenazaba con matar a Daniel Sancho si este decidía terminar la relación que sostenían. Asimismo, la prensa tailandesa afirma que fuentes policiales revelaron que Arrieta había advertido a Sancho de que publicaría fotografías íntimas si planeaba cortar los lazos afectivos que iniciaron a través de Instagram desde hace un año.

Frente a esto, el abogado de la familia de Edwin Arrieta, Miguel González, le dijo a El Heraldo que "independientemente de cualquier mensaje que se haya generado entre ambos (Edwin Arrieta y Daniel Sancho) nada justifica el macabro crimen".

Así mismo afirmó que "cualquier defensa que (Daniel Sancho) pretenda utilizar se cae por su propio peso por todo lo que ocurrió y en cómo ocurrió". Sobre que hayan sido supuestos mensajes amenazantes, el abogado puntualizó que: "si tú tienes una amenaza o hay alguna situación que te ponga en riesgo, tú vas y denuncias a las autoridades. Además con la distancia en la que vivían ellos era muy fácil pedir protección, creemos que son justificaciones que traerá él (Sancho) como mecanismo de defensa, pero que no tienen coherencia alguna".

En su momento, Sancho, cocinero español de 29 años e hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho, declaró ante las autoridades tailandesas y abogados de oficio: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

Sancho llegó a Tailandia el 30 de julio y a la isla de Phangan el 1 de agosto, y relató que el cirujano colombiano decidió unirse a su viaje. "Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba", añadió.

Sin embargo, el teniente general Surapong Thanomjit, portavoz de la Policía de Koh Phangan, expuso a medios locales que las pruebas recopiladas hasta la fecha dan cuenta de que el asesinato habría sido planeado y no producto de una reacción del momento.