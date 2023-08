Revelan chats entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta antes de su asesinato

En las últimas horas, la Policía de Tailandia informó sobre el hallazgo de mensajes en el teléfono celular de Daniel Sancho, que indicarían supuestas amenazas de muerte por parte del galeno nacido en Lorica, Córdoba.

De acuerdo con información revelada por el medio ‘El periódico’ de Cataluña, el hoy fallecido amenazaba con matar a Daniel Sancho si este decidía terminar la relación que sostenían. Asimismo, la prensa tailandesa afirma que fuentes policiales revelaron que Arrieta había advertido a Sancho de que publicaría fotografías íntimas si planea cortar los lazos afectivos que iniciaron a través de la red social Instagram desde hace un año.

Vale destacar, que Sancho, de 29 años, hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho, declaró ante las autoridades tailandesas y abogados de oficio: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".