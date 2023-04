Senador Mauricio Gómez pidió en Harvard no suscribir una paz con impunidad

Y en respuesta a las advertencias del fiscal Francisco Barbosa de que el jefe de Estado puede convocar una constituyente, Gómez Amín consideró: "No estoy de acuerdo con lo que dijo el fiscal Barbosa, por el contrario: creo que el presidente Petro no hará una constituyente, que respetará las instituciones y no se reelegirá. Estoy convencido de eso”

Finalmente, aseveró que "la paz total no llegará, ni la paz de Santos, ni la de Uribe, si no se cierran las brechas de desigualdad, y esas brechas se cierran con la distribución equitativa de los dineros públicos".