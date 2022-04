Senado seleccionó a los 10 candidatos a Contralor

La elección, previa audiencia el 27 de julio, será el próximo 3 de agosto y la decisión deberá tomarla el próximo Congreso, que se posesionará, como es tradición, el próximo 20 de julio.

Los seleccionados son el ex contralor de Bogotá Andrés Castro Franco, el contralor delegado de Regalías Aníbal José Quiroz, Carlos Fernando Pérez, el contralor delegado para el Posconflicto Juan Carlos Gualdrón, el ex director de Planeación y ex viceministro de Hacienda Luis Alberto Rodríguez, Luis Carlos Pineda, Luis Fernando Bueno, la directora de la Diari de la Contraloría María Fernanda Rangel, Mónica Certaín Palma y Víctor Andrés Salcedo.