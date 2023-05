Los audios que probarían vínculos de escoltas de UNP con actos de sicariato

“Yo no estoy diciendo todo esto porque esté peleando como una basura como el porque me vaya a igualar con la vieja que está saliendo. Yo estoy peleando porque yo le dije siempre a Miguel que lo único que no le iba a perdonar era que me fuera infiel y que el día que lo hiciera todo el mundo iba a saber que clase de sicario y matón era él. Pregúntele que hacía antes de entrar a esa empresa, pregúntele cuantos le trabajos le hizo a Sofía Jiménez de Parrado pregúntale quién es Mano Picha y que trabajos le hace a mano picha”, señala la expareja de Miguel al protegido en el audio.

En otro de los audios se escucha hablar a Sofía Jiménez de Parrado, quien está condenada por homicidio y dirigir a diferentes sicarios de la región. De acuerdo con W radio, Jiménez también fue expareja de Mano Picha, escolta que continúa trabajando en una de las Uniones Temporales que terceriza la contratación de escoltas.