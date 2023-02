Representante Susana Boreal dice que consume marihuana y defiende regulación

"Yo soy consumidora también de marihuana, bastante regular. De hecho todos los días. Me encanta, no me da miedo decirlo, no me da cosa decirlo", reveló la directora de orquesta de la Universidad de Antioquia que se hizo reconocida durante el paro nacional por las manifestaciones musicales que encabezó en Medellín.

Añadió la parlamentaria, en defensa de la iniciativa, que según la empresa de análisis de datos 'New Frontier Data', "más de 340.000 empleos se dedican a la producción y gestión de la planta en EE. UU. La legalización a nivel nacional en EE. UU. podría suponer cerca de 130.000 millones de dólares en ingresos fiscales y alrededor de 1,6 millones de nuevos empleos".