Reforma a la salud: el trámite se estanca y el oficialismo estalla

En cambio, para la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, según le dijo a EL HERALDO, el Gobierno no ha podido consolidar unas mayorías importantes en el Congreso, y esto ha sido evidente no solamente en la reforma a la salud, sino en las diferentes iniciativas gubernamentales. “Y ha sido una reforma a la salud impuesta más que consensuada, el Gobierno no cede frente a varios argumentos poderosos, hace señalamientos injustos a las personas que se oponen y todos los sectores políticos nos encontramos en la necesidad de esta reforma, pero acá el problema es el cómo, el cuándo, los tiempos”.

Frente al encuentro de la próxima semana entre oficialismo y oposición, la legisladora independiente advirtió que mientras el Gobierno mantenga como inamovibles sus posturas no cree que se llegue a ningún punto de acuerdo, aunque siempre cualquier espacio de concertación, de diálogo, en un país tan violento como Colombia, de alguna manera es algo revolucionario, pero si simplemente es para decir que la reforma tiene que ir tal como está, cree que sería inocua esta reunión.

No obstante observó que no solamente basta con reunirse con el Centro Democrático, sino con el Partido Liberal, Verde, Conservador, La U y Cambio Radical, es decir, con todos los sectores políticos.

Y negó que hubiera una ‘operación tortuga’ en el Salón Elíptico: “Lo que sucede es que como estamos hablando de la transformación de un sistema de salud, el Gobierno y el Pacto Histórico no pueden pretender que a ‘pupitrazo’ limpio, sin una discusión, y sin ser responsables con un texto, esto se vaya a aprobar. No hay ‘plan tortuga’, lo que hay es responsabilidad”.