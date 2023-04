“Dicen ser comerciantes y están asociados a delincuencia de gran poder”

La Fiscalía, en audios revelados en sus redes sociales, indica que en el proceso el hecho de que no se evidencie a personas extranjeras, poderosas, adineradas y con poder con prontuario delictivo, no quiere decir que no hayan estado delinquiendo.

"... Se han calificado algunos como comerciantes, otros con distintas profesiones como abogados, con perfiles de ciudadanos comunes y corrientes. Pero no quiere decir que por esta circunstancia en particular, que no parezcan personas que comenten delitos, no estén asociados a la delincuencia. El tipo de delincuencia al que están asociados es una delincuencia de gran poder", se escucha a la fiscal correspondiente en la ponencia.

Agrega la fiscal que la organización a la que relacionan a las personas implicadas tiene que ver con Jimmy Rafael Sánchez Jiménez, alias el Chiqui, quien es requerido en extradición por Estados Unidos y quien fue imputado en mayo de 2022 por lavado de dinero.