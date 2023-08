¿Y el debate de las reformas, para cuándo?

La pregunta de los ciudadanos, tras un par de semanas de instalada la nueva legislatura del Congreso de la República es por qué no arranca el debate de las reformas del Gobierno.

Por ello, EL HERALDO habló con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, responsable directo de la dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“La experiencia parlamentaria, por lo menos la que yo tengo, que estuve 24 años en el Congreso, y salí hace un año cuando decidí no presentar mi nombre, es que las legislaturas van arrancando con pausa, una legislatura no es una carrera de velocidad sino una carrera de resistencia”, afirmó el jefe de la cartera política.

Frente al cuestionamiento de qué se tiene listo entre el Gobierno y el Congreso para esta legislatura en torno a las reformas, dijo el funcionario que al Gobierno le interesa "mucho" y "evidentemente terminan de gestarse las concertaciones por el grado de importancia de los proyectos que tienen que pasar a las plenarias".

Recordó en este sentido que la reforma pensional salió de la Comisión Séptima de Senado y pasa a segundo debate en la plenaria de Senado y la reforma a la salud hizo lo propio en la Comisión Séptima de la Cámara y pasa a segundo debate también en la plenaria de la Cámara.

"Con semejante alcance de las reformas, los señores ministros tanto de Salud como de Trabajo están trabajando con los ponentes, con todas las bancadas, socializando las reformas que evidentemente se le presentaron a esos proyectos en las comisiones para intentar que cuando lleguen estén bien conocidas por los congresistas", añadió Velasco.

Precisó en este punto frente a los cuestionamientos que no es que no se estén debatiendo, "porque en el ejercicio del Congreso el debate de los proyectos no solo se da en el recinto de Senado o Cámara sino especialmente en pequeñas reuniones, con grupos, con bancadas, donde se explica, se dan respuestas, se recogen inquietudes, artículos y se va construyendo el consenso".

Recalcó aquí que generalmente un proyecto llega a una plenaria cuando tiene cierto grado de consenso y en este momento están en esa tarea entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Sobre la posibilidad de que la Casa de Nariño ceda y pueda encontrar con los partidos tradicionales un punto medio para acordar unas reformas posibles, el ministro del Interior le aseveró a este diario que "es evidente que cuando uno mete un proyecto al Congreso este no es una notaria que te lo firma, te lo sella y te lo devuelve igualito. No. Esos proyectos tuvieron una serie de transformaciones y de mejoras en las comisiones y al llegar a las plenarias algo pasará: el Gobierno se la juega por defender la esencia, que no significa no escuchar a los congresistas para ver cómo podemos mejorar lo que ya se ha mejorado en las comisiones".

Por su parte, el senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, de la coalición, explicó en EL HERALDO que en el hecho de que aún las reformas no hayan regresado a los plenos "la inestabilidad de la carteras ministeriales y la falta de ejecución han transmitido un mensaje que ha afectado la gobernabilidad".

La dinámica parlamentaria, agregó Gómez Amín, está "ralentizada" porque hoy el Gobierno "no cuenta con las mayorías que le permitan avanzar al ritmo que el presidente considera necesario". Esto, advierte, "no le ha permitido calificar el avance de las reformas como exitoso".

Criticó además el parlamentario que la poca atención y escucha a los gremios como se debería, es un factor de crisis para las reformas: "El manejo a las EPS, al sistema pensional, laboral, entre otros sensibles para el país, necesitan el debate respectivo y su discusión".

Por ello hizo un llamado a la escucha y a la concertación: "Que del disenso se produzca consenso".

Para el senador Antonio Zabaraín, del opositor Cambio Radical, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los diferentes sectores políticos para buscar unos puntos de encuentro que permitan llegar a un acuerdo nacional, "nosotros desde Cambio Radical estamos prestos a dialogar sobre todos esos temas y dentro de ellos yo percibo, advierto, que se tocarán los temas que hacen referencia a las reformas que van a hacer trámite en el Congreso, porque ese es el gran escollo que hoy tiene el Gobierno: poder tramitar esas reformas tal cual como ellos consideran que deben ser aprobadas".

No obstante, coincide el legislador, en declaraciones a EL HERALDO, que si el Gobierno no concerta, esas reformas así como están formuladas van a fracasar y no tendrán la mayorías en el Congreso.

"No puede haber un acuerdo nacional ni ningún acuerdo de ninguna naturaleza si no se concerta, si no se cede en pretensiones, las partes tienen que sentarse, argumentar y decir con cifras y conceptos claros el porqué algo puede ser bueno o no", señaló.

Reiteró Zabaraín al respecto que en la colectividad rojiazul están en la disposición de apoyar reformas que beneficien al país "y no reformas ideologizadas que van a llevar al país a un despeñadero.

Esa reforma a la salud que presentó el Gobierno por primera vez no era procedente, nosotros en el partido hemos radicado una reforma a la salud que creeríamos que el Gobierno debe mirar porque corrige deficiencias que tiene el sistema de salud, porque para nadie es un secreto que no es excelente pero es bueno, y podemos mejorarlo, pero no destruir lo que hay".

Y aclaró que con el hecho de que Cambio Radical pueda aportar sus ideas en este acuerdo nacional del Ejecutivo "no estaremos dando un paso para participar en el Gobierno ni vamos a considerar, creería yo, participar en el Gobierno, porque al ser representación en el Gobierno se desnaturaliza nuestra condición de opositores, claro está que nuestra oposición es constructiva, reflexiva, aporta ideas, porque nuestro norte es que al país le vaya bien y ser útiles al país".