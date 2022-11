Procuraduría investigará a funcionario de Migración por agresión a pasajero

El proceso, según lo indicó el ente en un comunicado, será asumido por la Procuraduría Delegada para la Moralidad y Transparencia Pública, tras observar las distintas imágenes que se difundieron, en las cuales el servidor fue grabado en el momento en que le propina una patada a un usuario, en una de las filas de la terminal aérea.

Asimismo, la Procuraduría evaluará las medidas que, de acuerdo con el Código Disciplinario Único, podrían adoptarse en contra del funcionario, entre las que se encuentra la suspensión del cargo mientras avanza el proceso.

Cabe mencionar que la víctima de la agresión se pronunció en sus redes sociales, donde expresó que: “Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernícola de Migración Colombia que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor".