“En cárceles hay que tomar medidas drásticas y de alto impacto”: procuradora

Primero, incorporar a las autoridades del nivel nacional a las estrategias de judicialización, coordinación, articulación y prevención del delito bajo un mecanismo de seguimiento que permita reportar avances, resultados, retos y desafíos, así como priorizar el área metropolitana de Barranquilla para adelantar una intervención integral y sostenida. Segundo, coordinar las instancias y espacios institucionales y sociales existentes para orientar esfuerzos y resultados hacia un objetivo concreto y medible en el tiempo. Insisto en que no es posible abordar esta problemática de forma aislada. A una sola entidad no le es posible enfrentar este desafío. Se requiere la participación de todos los actores involucrados y es necesario estructurar una estrategia eficaz de actuación frente al crimen y la violencia, porque la seguridad es responsabilidad de todos: es integral, no es solo de un alcalde o un gobernador.

Tercero, es importante tener en cuenta las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en el momento de adelantar acciones o intervenciones encaminadas a mitigar los efectos de la criminalidad y la violencia. Y cuarto, que sean los Consejos de Seguridad y Comités de Orden Público el espacio idóneo para generar acciones integrales y disuasivas que respondan a las necesidades reales de la comunidad en materia de seguridad. Para que esto sea efectivo es preciso convocarlos, como lo dispone la ley.