“Siempre elevaré mi voz”: Duque tras denuncias por participación política

“Por ahí he visto que quieren que yo no me refiera a tres palabras: populismos, posverdad y polarización del escritor Moisés Naim. No les gusta que emplee esas palabras, sobre todo, que no les gusta que las emplee referidas a un maravilloso libro donde se cuestiona esos autoritarismo de las tres ‘P’ que han llevado a la ruina a muchos países”, indicó el jefe de Estado.

Además, añadió la importancia de la libertad de expresión y que el artículo 28 de la Constitución respalda dicho derecho.