Gustavo Petro adopta oficialmente a Nicolás Alcocer

Este miércoles, 21 de septiembre, el joven Nicolás Arbeláez Alcocer compartió a través de su cuenta de Twitter, una captura del documento oficial que certifica la adopción.

“Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá”, confirmó Nicolás en la red social.