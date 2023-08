Las trabas que surgen en mesa con el Eln por plan contra el fiscal

El coronel (r) Luis Alberto Villamarín, experto en geopolítica y seguridad nacional, le dijo a este diario que la mesa de diálogos con esa guerrilla “debe comenzar por tener claridad, porque lo que tienen es un afán de un Premio Nobel de Paz, pero muy poca claridad frente a lo que está pasando”.

Agrega el exalto oficial que “la amenaza contra el fiscal es muy seria, y no solamente contra el fiscal, porque el ELN tiene en la mira a muchas personas que son de importancia nacional y que saben que están en contra de ese proceso y los quieren eliminar porque es que ellos creen que el terrorismo es una forma de imponerse, además porque les ha dado réditos, porque sin terrorismo nadie les pone cuidado, porque pueden decir mil cosas, pero si no tienen la capacidad de causar desazón y miedo no pasan de ahí, de habladores".

Para el historiador y autor de varias decenas de libros sobre geopolítica, “la mesa de paz con el ELN debería tener en cuenta la experiencia de la mesa de La Habana, que fue un engaño completo, un artilugio en el cual las Farc hicieron lo que les dio la gana y siguen reclamando más de lo que lograron allá, y segundo que pongan gente que sepa, porque colocar jefes de un gremio, ellos conocen de su tema, pero no saben de seguridad ni estrategia, y entender cómo es la dinámica con la que el ELN maneja el conflicto, y los militares que pusieron ahí no son los más calificados en el combate contra el ELN, ellos tuvieron su experiencia militar que es respetable, pero no una calificación frente al ELN".