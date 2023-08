Hice una terna de mujeres para darles poder: Gustavo Petro

Destacó las cualidades de cada una de las postuladas diciendo que son abogadas que han vivido décadas dentro de la Fiscalía, “son de ese tipo de profesionales que desde abajo van luchando hasta hacerse, no nació ninguna en cuna de oro, no tienen apellido de lujo, no han sido senadoras ni ministras, han sido de la tierra, de abajo, luchando por hacer justicia y arriesgando la vida descubriendo la masacre, la verdad y eso es lo que quiero transmitir”, precisó el mandatario de los colombianos.

Otra de las razones que lo llevaron a presentar esa terna, y lo dijo en su campaña, es que “no es un Gobierno que va a perseguir ni a vengarse, sino para la reconciliación”.