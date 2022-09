Petro llega a Buenaventura ante llamado de líder social por violencia

"He leído los mensajes que has compartido en estos últimos días en tu cuenta de Twitter contándonos, a las colombianas y colombianos, la grave situación de violencia que está padeciendo tu tierra, ese bello puerto de Buenaventura abandonado por décadas por el Estado colombiano. Tus llamados angustiantes me llenan de preocupación y de un sentimiento de profunda solidaridad; pero, como presidente y líder del Gobierno del cambio, siento la imperiosa necesidad de estar con ustedes. Tenemos que escucharlos y estar presentes allí donde la violencia quiere enquistarse. Estaremos con ustedes para conocer sus angustias, sus preocupaciones, sus necesidades", reza la misiva.