“Me hubiera gustado que Petro me lo hubiera dicho a los ojos”: Ariza

“Me hubiera gustado que el presidente me lo hubiera dicho mirándome a los ojos”, dijo en diálogo con Caracol Radio.

"Si ha habido dificultades en algunos conceptos de la política cultura. No quiero ser una vocera en contra del gobierno del cambio, lo respeto, pero no comparto la decisión del gabinete. Hemos tenido diferencias con la política de la música, pero no quiero que esas diferencias me conviertan en una persona de la oposición. Me hubiera gustado profundizar más en los cambios cultuales: este país lo necesita. Aquí hay gente buena y valiosa", agregó.

Ariza fundó a mediados de los años 60 en Bogotá la Casa de la Cultura, actual Teatro La Candelaria y la Corporación Colombiana de Teatro.

La poeta dirige dos de los más importantes festivales de Colombia, el Alternativo y Mujeres en Escena por la Paz y se ha desempeñado como defensora de Derechos Humanos en el país.