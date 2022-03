Partidos dividen opiniones ante un eventual reconteo de votos en Senado

Por su lado, Jaime Dussán, del Polo, indicó: "Requerimos calma del señor presidente y debe dejar de producir declaraciones que generan confusión en el país, pedimos seguir con el procedimiento de escrutinio, y nadie debe usar la expresión del fraude".

Dilian Francisca Toro, de La U, dijo que "la confianza es fundamental en un proceso electoral y sabemos que no hubo fraude sino un error humano, que además se ha venido subsanando con los escrutinios".

Gabriel Becerra, de la Unión Patriótica, cuestionó: "El llamado del presidente rompe la neutralidad y no contribuye a un clima de garantías y transparencia del proceso, y no procede un reconteo general, lo que procede es que se respete lo previsto en la Constitución incluidas las reclamaciones".

Germán Córdoba, de Cambio Radical, advirtió: "No creemos que haya fraude en estas elecciones y odiamos las teorías conspirativas, lo que sí paso es que le he la dado una puñalada al sistema electoral colombiano porque la gente ya no tiene confianza. Hubo muchos errores. Pero no podemos incendiar este país, un llamado a desconocer los resultados no puede ser. El reconteo no existe en la Constitución".

A su turno, Omar Yepes, del Partido Conservador, expuso: "A las instituciones no se les da crédito, todos los días hay desorden en la sociedad y si no hay respaldo de los partidos a las autoridades no hay nada que hacer. Hay dudas y hay que clarificarlas y darle al país tranquilidad. No sé si el mecanismo de recontar sea el mecanismo que dé tranquilidad, pero se debe hacer uso de los instrumentos que entrega la Constitución".