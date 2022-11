“No tratan bien a los colombianos porque creen que van a cruzar a EE. UU.”

"El miedo ha generado una extrema derecha que crece más en el norte como creció en 1933. Avanza porque la sociedad está llena de miedos, el miedo a los inmigrantes es contra nosotros”, declaró, y calificó a lo que sucede en el tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, como un escenario de crisis y desastre humanitario, porque han migrado más de 200 mil personas, que se unen a millones más.

"Por eso no tratan bien a los colombianos aquí, porque creen que van a cruzar el río Bravo", dijo.

En su primera visita oficial como jefe de Estado a México, el mandatario confirmó que los temas de migración, política antidrogas y la crisis climática son los que integran la agenda que tratará este viernes con su homólogo, Andrés Manuel López Obrador, AMLO.

“Bueno, estos son temas para hablar, la migración, la política antidrogas, la crisis climática, son las agendas que hoy América Latina debería construir, a través de sus gobiernos, de sus sociedades, de sus fuerzas políticas; y mi entrevista este viernes con el presidente López tiene que ver con esto”, manifestó.

Agregó en este sentido que la política antidrogas construida hace 50 años en el mundo es un fracaso y ha traído enormes consecuencias negativas para toda América por consumir, portar y cultivar. Y recordó que las organizaciones multicrimen, dedicadas al negocio del narcotráfico, conocen al detalle los conflictos subsaharianos, por ejemplo, para poder introducir la droga en Europa.

Este fenómeno, señaló, se replica en América Latina que se ha convertido en la región más violenta del mundo. “Nos estamos matando entre nosotros. Y es el producto de la prohibición”, agregó.

Dijo, además, que la actual política antidrogas no contempla que es un problema de políticas de salud pública, y deja de lado cifras de demanda de narcóticos, que dan para pensar: más de 30 millones de consumidores en Estados Unidos; más de 80 millones en Europa; más de 110 millones de personas, lo cual debería llevar a la conclusión que no se está ante un delito y no se puede criminalizar este problema en el mundo desarrollado.

Así mismo, reafirmó que la crisis climática es el principal problema que afronta la humanidad, porque si no se toman medidas urgentes y certeras, en cuanto a la adaptación, financiación, pagos por daños ambientales y el cuidado de la Amazonía, la extinción puede ser una realidad.

“Queremos abordar el tema de la crisis climática, por ejemplo; no ha sido posible que América Latina tenga una posición unificada para tratar de remediar el principal problema de la humanidad, que es la crisis climática”, dijo.