¡Pilas! Usuarios manifiestan que la página de la Registraduría no funciona

Las redes sociales se 'inundaron' de mensajes y reclamos de personas que a esta hora están intentando ingresar a la página de la Registraduría para consultar su puesto de votación, pero aseguran que no ha sido posible ya que no está funcionando.

"Ocurrió un error al procesar su solicitud", se lee en el aviso emitido por la Registraduría. En redes sociales, internautas aseguran que esto entorpece la jornada electoral, pues lleva sin funcionar más de 40 minutos.

La página de la @Registraduria no funciona para consultar puesto de votación — Fayth Bécquer (@fausbam) March 13, 2022

La página de la @Registraduria amaneció caída. No sirve el botón de consulta para lugar de votación ni ninguna otra consulta. — Moledora de sol a sol (@NataliaTrd) March 13, 2022

Señores @Registraduria su página no sirve para consultar mi puesto de votación desde un dispositivo móvil, ni desde un computador, ni tampoco desde la app.



Tumbaron los servidores? pic.twitter.com/rG6uBematZ — King Harlequin (@CRIANO12) March 13, 2022

Así mismo, algunas personas aseguran que los problemas no solo se presentan en la página web, sino también en la aplicación habilitada por la Registraduría, pues desde hace algunas horas no han podido verificar su lugar de votación.

Algunos ciudadanos no han podido ejercer el derecho al voto debido a que no tienen conocimiento del lugar de votación. Vale mencionar que si aún no conoce el lugar y mesa de votación, el único canal habilitado para hacerlo es la página oficial de la Registraduría y en la plataforma Infovotantes, donde podrá elegir la opción lugar de votación y consultar con su número de cédula: https://eleccioncolombia.registraduria.gov.co/

Por el momento, la Registraduría afirmó que, a través de todos los canales informáticos, se está verificando cuál es el error y así solucionarlo pronto.