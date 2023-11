Otty Patiño critica pronunciamientos de Velasco sobre financiación del ELN

Las declaraciones del ministro Velasco recibieron respuesta por parte de Otty Patiño, Jefe negociador del Gobierno en las conversaciones con el Eln.

Patiño expresó: "el comentario del ministro Velasco acerca de la financiación del Eln fue desafortunado". Asimismo, añadió: "Si no estamos orientados hacia el fin del conflicto y, especialmente, si no percibimos una sólida voluntad de poner fin al conflicto, eso no está sujeto a debate".

Patiño destacó que ni la comunidad internacional ni la comunidad nacional estarán dispuestas a aceptar esa situación. "No permitiremos ninguna financiación bajo el pretexto de 'con qué va a vivir'", subrayó.