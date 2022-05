Hermano preso de Mauricio Leal es el heredero de toda su fortuna

No obstante, su situación judicial no sería motivo para no recibir la millonaria herencia, pues la ley determina que podrá disponer de sus bienes y recursos bien sean trasladados hasta su lugar de reclusión, o al lugar que Carlos García lo determine.

Sin embargo, es preciso aclarar que este nuevo heredero solo podrá disponer de la totalidad de los bienes hasta que se demuestre ante la ley la legalidad de adquisición de los mismos.