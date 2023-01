Nombramientos en electrificadoras, nueva polémica entre Ruiz y Minminas

Asimismo, Ruiz denunció que Vélez habría buscado a una persona, fuera del ministerio de Minas, para que confirmara las juntas directivas de dos generadoras de energía.

“Ella solicita la participación de una persona que no es funcionario del Ministerio de Minas y Energía, pero sí del Gobierno, para que participe de dos juntas directivas de una misma actividad. Yo ya no pude con eso. (…) Me indigna que son dos empresas de generación, que compiten en un mercado eléctrico. Se toma una decisión y a mí no me consultan”, y añadió: “Ella presentó una gráfica en el que aparecen unas reservas, unos contingentes y una prospectiva de gas, además de importaciones y unos proyectos. Esa grafica está mal presentada y ella sigue defendiendo. Eso no es así”.