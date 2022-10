Mintransporte indicó que se está atendiendo la escasez del SOAT

"Que no solo revise la estructura tarifaria y los montos de las pólizas, que iría en un tema de reducir las tarifas y en generar que se paguen las pólizas por los propietarios de los vehículos de las motocicletas, sino que también resolvamos un tema: se ha solicitado utilizar unos recursos que están en un fondo que depende de la decisión de la Superintendencia Financiera de verificar que se expidan los SOAT, no se han estado expidiendo y eso determinará si se liberan los recursos o no", indicó.

Ante la problemática de que los SOAT no se han estado expidiendo, confirmó que han dado un tipo de acompañamiento a los propietarios que no tienen el SOAT para verificar quién no lo está expidiendo y cómo se puede acceder a ellos.