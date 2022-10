Detienen a hombre señalado de asesinar a su hijo de 5 años

“Él me llamó el domingo sobre las 9:30 de la noche, me escribió un mensaje donde decía que había dejado una USB con un video en el que decía que iba a asesinar a mi hijo y después se iba a matar él. Apaga el teléfono, a las 4:07 de la mañana, ya del lunes, me envía la foto del niño, ya sin vida”, contó.