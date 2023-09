Menor murió ahogada con un pedazo de carne en colegio de Cundinamarca

Las versiones obtenidas por la emisora sugieren que el personal a cargo en la institución educativa no tenía el entrenamiento adecuado para brindarle la ayuda pertinente a la menor en esa situación crítica.

La madre de Michelle, Bleidy Bermúdez, visiblemente conmovida, relató la angustiosa experiencia ante las cámaras de CITY TV. "Me llamaron a las 11:00 a.m. para decirme que mi hija se estaba ahogando. Yo llego al colegio y la encuentro tirada. Yo la vi como moradita; le hablé, pero no reaccionaba", comentó entre lágrimas. A pesar de los esfuerzos por salvarla, la pequeña llegó sin vida al centro médico María Auxiliadora.