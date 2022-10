Mineducación dice que tributaria blindará créditos del Icetex

De igual modo, puso de presente el ministro que dos de cada tres niños, pertenecientes a las escuelas rurales del país no saben leer: “Si vamos a una escuela o colegio rural y encontramos a un niño de 10 años, muy posiblemente ese niño no sabe leer. Dos de cada tres niños no saben leer y eso es una crisis”.

Y, finalmente, explicó que se trabaja en la salud mental de profesores y estudiantes tras la pandemia: “Los maestros están agotados, durante pandemia su carga laboral aumentó, y es comprensible su cansancio, debemos buscar alternativas. En el caso de los estudiantes, hemos visto un aumento significativo en los casos de violencia, lo cual nos preocupa, pero sabemos que una psicóloga no lo soluciona, debemos trabajar en crear programas donde nuestros jóvenes se sientan felices por ir a estudiar”.