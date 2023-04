General Sanabria entendió que era conveniente solicitar el retiro: Mindefensa

R.

Cuando las creencias religiosas se expresan en acciones institucionales, aunque el propio general Sanabria no lo quisiera así, esto tiene una repercusión en todo el manejo de la institución. Empezamos a escuchar reclamos de miembros de la Policía por la invitación, que no precisamente formulaba él, de participar en retiros espirituales, de lo cual no haré una crítica, que hacían sentir a estas personas casi que obligadas a asistir. Se generó en el país una opinión en crecimiento, para ser sincero, que afectaba a la institución. El general Sanabria entendió que eso ocurría. Conversamos de ello, porque puedo afirmar que él es un hombre institucional, y entendió que era conveniente la solicitud de su retiro.