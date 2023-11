Reunión Petro-Uribe: pedirán suspender votación de reforma a la salud

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, explicó que le pedirá a la Cámara de Representantes que suspenda el trámite de la reforma a la salud mientras el presidente Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático, debaten algunas diferencias que tienen con el articulado.

Durante un evento en Cartagena, Velasco contó que Uribe Vélez le comunicó algunos reparos que tiene al proyecto.

"Me dijo que si vamos a sentarnos a hablar que no se avance en el debate, le dije que es autonomía del Congreso, pero hablaré con el señor presidente de la Cámara que creo que en aras de buscar espacios de debate tranquilo nos ayudará y es lo que hare”, explicó.

"Ante la pregunta de si eso significa parar el trámite de la reforma, Velasco sostuvo: “La votación diría yo que es la petición del expresidente, lo que podemos hacer es ir debatiendo y vamos cerrando debates de artículos y en la medida que vamos teniendo un acuerdo vamos concretando el acuerdo", agregó.

- El presidente colombiano, Gustavo Petro, y el expresidente Álvaro Uribe se reunirán la próxima semana para hablar de la oposición que el partido del exgobernante, el Centro Democrático, está presentando a la reforma a la salud y que el Gobierno colombiano trata de aprobar en el Congreso.



"Quedamos de reunirnos con el presidente Petro en la mañana del próximo miércoles", explicó Uribe en un video en el que adelantó que durante la reunión, donde invitaron a congresistas de otros partidos que también se oponen a la reforma, le expresarán al presidente sus "razones de oposición".



El Gobierno presentó a principios del año pasado la reforma a la salud, con la que pretende modificar el sistema de salud público, enfocándolo más en prevención y atención primaria y llevándolo a territorios alejados donde no hay clínicas ni apenas atención, pero conlleva una pérdida de poder y de gestión a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) privadas que actualmente gestionan los recursos de los contribuyentes para ofrecer los servicios.



Sin embargo, no se consiguieron los votos durante la primera legislatura del llamado "Gobierno del cambio" y, en la actual, esta reforma ha pasado solo uno de los cuatro debates que debe superar para convertirse en ley. En la actualidad se debate artículo por artículo en la Cámara de Representantes.



El presidente colombiano invitó el miércoles a un 'tinto' (café) a los congresistas uribistas del Centro Democrático para analizar "cuál es su problema con la reforma de la salud", según dijo en su cuenta de X (antes Twitter), y negociar "puntos en común" para presentarlos en "la fase de debate en el Senado".



Uribe, exsenador y fundador del Centro Democrático, alegó que quienes están en oposición a las reformas deberían aceptar esa invitación: "Ayudaría si mientras tanto se detiene la aprobación en la plenaria de la Cámara"; un llamado que repitió este jueves al anunciar la reunión.



Petro respondió que no espera que se pare el debate, pero le invitó a "degustar el tinto de Palacio que el expresidente conoce bien", lo cual Uribe aceptó.



El senador uribista Andrés Forero, quien ha sido el principal opositor a la reforma en esa cámara, estará también presente y extendió la invitación a otros congresistas; de momento ha confirmado la senadora del Nuevo Liberalismo Julia Miranda.