Mineducación otorga 14 becas a profesionales de comunidades afro y raizales

La entidad del orden nacional precisó que los beneficiarios seleccionados iniciarán su proceso de legalización para emprender sus estudios de maestría en reconocidas universidades internacionales que figuran en listados de prestigio global, como el Academic Ranking of World Universities (Ranking de Shanghái), QS World University Rankings, U.S. News & World Report's Rankings y el Times Higher Education World University Ranking (THE).

“Estas becas representan un firme compromiso con el desarrollo educativo y el impulso que estos talentosos individuos aportarán a sus respectivas regiones y territorios, por eso nos complace anunciar que luego de un proceso riguroso de selección y verificación de requisitos se seleccionaron a 14 beneficiarios para las Becas Hipólita del año 2023”, dijo la ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa.