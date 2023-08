“Me parece que los violentos se están burlando del Gobierno Petro”

R.

Me tiene muy preocupada y triste lo de la salud. Que nos digan que tres de las mejores EPS de Colombia, Sanitas, Sura y Compensar, se van a quebrar y que 13 millones de colombianos van a perder sus EPS a pesar de estar recibiendo servicios con los que se sienten sumamente satisfechos me parece que es dramática. Que se vayan a perder 34 mil empleos me parece absolutamente dramático. Y me parece que es la promesa que nos hizo Carolina Corcho, que iba a quebrar el sistema de salud para poder imponer sus reformas. Hay que recordar que el Gobierno Duque reconoció que había una deuda del Covid, que había que mejorar la UPC (lo que se paga por cada colombiano). Dejó la plata establecida en el Presupuesto General de la Nación y la ministra Corcho rechazó los recursos porque disque no los necesitaba. Dejar quebrar las EPS es un delito porque va a causar muerte de muchos colombianos. No es cierto que la Nueva EPS tenga capacidad de atenderlos.