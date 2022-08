“Hay la esperanza de que inicie una etapa nueva en Colombia”: López Obrador

También recomendó al nuevo mandatario colombiano atender primero al pueblo, con preferencia a los más pobres, pues aseveró que, sin el respaldo de la gran mayoría de la población, no se resiste en un Gobierno nacional. “La fórmula es atender al pueblo y con preferencia a los pobres (…) si no se tiene esa base social, no se resiste a estos grupos conservadores”, sostuvo.

Además, López Obrador afirmó que Petro tiene las puertas abiertas para visitar México cuando pueda, aunque no ofreció detalles específicos sobre una invitación formal.

"Está invitado (a México) cuando él pueda venir, están las puertas abiertas y nos dio mucho gusto que se de ese cambio en Colombia y felicitamos al pueblo de Colombia, pueblo hermano”, afirmó.