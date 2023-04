“Estoy desubicada”: lo último que le dijo María Paula Munévar a su madre

Francia Olmos, la madre de la víctima, reveló nuevos detalles de la última conversación que tuvo con su hija antes de ser reportada como desaparecida y quien intentaba sacar dinero de un banco, mientras sus padres realizaban trámites personales, según reveló a Semana.

“A eso de las 4:00 p. m., ella me llamó. ‘Mami, imagínate que no me alcanzó la plata y me tocó sacar por cajero, pero el cajero me dice que no puedo sacar plata porque la tarjeta no está habilitada’. Nosotros vivimos en Cota, ella no conocía bien Bogotá. Ella me dijo que estaba por la (carrera) 13, pero el hermano la pudo rastrear en el computador y salía que estaba por San Victorino, mucho más arriba en el centro”, explicó Olmos a dicho medio.