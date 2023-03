Mandatarios lanzan un SOS al Gobierno por aumento de violencia

En este sentido, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, aseguró que el Gobierno nacional se ha desentendido en los últimos meses de los constantes llamados a intervenir para frenar la violencia.

“Tenemos una bomba de tiempo que sin duda no se le ha prestado atención. El Gobierno nacional se ha hecho el de la vista gorda, de los oídos sordos y tan solo en los últimos dos meses y medio han sido asesinadas 32 personas en este territorio”, expresó.

Una opinión similar compartió el gobernador del Vichada, Álvaro León Flórez, quien, por su parte, denunció haber sido víctima de un retén ilegal por parte de los actores armados en medio de un recorrido que hacía por su departamento.

“Mi departamento no tiene para pagarle un convenio de la UNP para tener un carro blindado. Cuando voy a salir de viaje, contrato un carro que no me cobre tanto. Y así andaba, cuando cinco tipos enfusilados y uno con pistola me bajaron del carro”, aseguró.