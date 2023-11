Se requieren modelos diferenciados de justicia: Luz Adriana Camargo

Camargo, ex fiscal delegada ante la Corte, ex magistrada auxiliar de la Corte, ex consultora de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que "el macroobjetivo de la Fiscalía es cómo perseguir de manera eficiente la criminalidad, y uno de los retos que hay es que que el fenómeno criminal en Soledad, Atlántico, no es igual al de Medellín o Bogotá y se requieren modelos diferenciados".

Otro reto, agregó, "es el grave problema de congestión en los juzgados, donde hay desequilibrio en la Fiscalía porque hay solo 3 mil preacuerdos y 100 mil acusaciones".