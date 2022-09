Los reparos al plan de subsidio para los “jóvenes vulnerables”

El experto en seguridad Hugo Acero señaló que esta es una propuesta que hasta ahora no se sabe cómo se va a ejecutar, pues no se tiene información si es un programa que va a estar ligado a los procesos de sometimiento o acogimiento de las bandas criminales de la paz total que acogería a los jóvenes que hacen parte de estos grupos para que no sigan delinquiendo.

“Si es lo último, esto tendría cierto éxito si los recursos se les da a cambio de estudiar o trabajar y, en esta línea, los municipios y los alcaldes deben ser involucrados para garantizar el acceso a la educación o ejecución de trabajos que beneficien el bienestar y desarrollo municipal, por ejemplo, recuperación de cuencas de ríos, recuperación ambiental, guías cívicos, gestores de convivencia, ayudantes en distintas labores municipales”, dijo el experto.

De esta manera, los recursos, según Acero, más que un subsidio, serían la paga por una actividad que los forma y los mantendría alejados de las actividades delincuenciales y violentas.

“Para esto es fundamental la participación de las administraciones municipales que garantizarían la ejecución de esas labores y el seguimiento y control de los muchachos que se acojan a este programa y cambien de comportamiento y salgan de la actividad criminal”, señaló Acero.