Lo que hay que criticar es la guerra: Petro sobre negociación con disidencias

El presidente Gustavo Petro, durante su visita a Nueva York en la 77 Asamblea General de la ONU, dijo este domingo sobre los cuestionamientos por la reunión entre el comisionado de paz, Danilo Rueda, y jefes disidentes de las FARC que "lo que hay que criticar es la guerra".

"Es un comienzo balbuceante, en este momento se están nombrando negociadores de diferentes organizaciones, algunas con las que ya había entablado un proceso el gobierno anterior de Santos, la mayoría inéditas. Entre las cartas que he recibido me llama la atención el que ya se esté vinculando el tema de la revitalización de la selva amazónica a las tareas de la paz: me parece que ese es un punto clave que nunca fue tomado en cuenta y que podría, si se analiza a profundidad, ser el elemento que podría conducir a Colombia hacia una paz integral', dijo el jefe de Estado a periodistas.

Agregó al respecto que "la paz siempre será criticada. No hay algún momento de la historia de Colombia en donde yo haya podido observar procesos de paz que no se critiquen, y yo creo que lo que más hay que criticar es la guerra. Si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas, estaremos construyendo una gran nación".