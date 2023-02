Las EPS se han acabado solas: Supersalud

El superintendente de Salud también fue enfático al criticar el papel que están cumpliendo las EPS en el aseguramiento de los ciudadanos.

“Cuando hay amenaza y no hay garantía de protección es porque definitivamente hay un problema financiera. No puedo seguir exponiendo los recursos públicos en una entidad que no tiene las características para administrar bien él recursos que se le entrega”, dijo.

Agregó que “yo no llegue para acabar las EPS. Ellas se han acabado solas. Cuando no cumplen y no protegen es una irresponsabilidad mía permitir que sigan recibiendo plata sin ofrecer servicios”.

Sobre el nuevo papel que deben adoptar de cara a la reforma, Beltrán fue enfático al sostener que se les ha instado a que se apropien de su papel como prestadores de servicios.

“La invitación a algunos actores que cumplen la condición de aseguramiento es que migren a su condición de prestadores de servicio para incrementar la oferta de atención que requieren los colombianos y la infraestructura que existe sea utilizada, de tal modo que los colombianos tengan la suficiente plataforma de prestación de servicios”, explicó el funcionario.

Cabe anotar que la reforma a la salud será presentada el próximo lunes ante el Congreso de la República por parte del presidente Gustavo Petro y la ministra Carolina Corcho.