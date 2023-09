“Me abudinearon mi vida”: mensaje de Karen Abudinen a Katherine Miranda

Luego de este mensaje, Miranda no se pronunció para responder; sin embargo, ya a través de su cuenta oficial de ‘X’ había revelado que emprenderá acciones legales en contra de aquellas personas y funcionarios públicos que han participado de los ataques en su contra y en contra de la dignidad de otras parlamentarias.

“Tras los ataques, agresiones y violencia que he recibido en estos días, he decidido emprender acciones judiciales y disciplinarias contra bodegueros, funcionarios públicos y congresistas que me han violentado”, dijo la congresista.