“Los 8 millones de dólares están listos para ser girados”: Petro

De otra parte, el presidente de la República sostuvo que desde el momento en que se conoció de la decisión de Panam Sports, "inició una labor de 'lobby'".

"Ha comenzado una labor de lobby. Todos los embajadores de Colombia están notificados de hacer los contactos respectivos, incluso el embajador de Colombia en Estados Unidos e igual en todos los países de América. Personalmente me entrevistaré con el presidente Gabriel Boric, que es fundamental porque él acaba de hacer los Panamericanos y nos entregó la bandera, y con el presidente de Panam Sports que tiene su oficina central en Chile. Trataremos de hacer hoy una llamada telefónica y en el momento en que yo vaya para Chile hablaremos personalmente para tratar de quitar malos entendidos, que parece existen, y demostrar las seguridades que tiene Colombia para hacer los Juegos", manifestó.

Finalmente indicó que sobre la idea de hacer las justas en varias ciudades para impulsar el turismo, dijo: "hemos hablado con el alcalde Alex Char, a nosotros nos gusta como Gobierno varias ciudades por el impulso al turismo, no porque Barranquilla no lo.pueda captar solo. Hoy por hoy ya no es la discusión, lo que tenemos es que recuperar la sede y luego veremos con el comité organizador si se puede dispersar en algunas ciudades cercanas, pero eso es un tema que viene, no porque esté en la mesa. Dice el dicho: no se puede ensillar el caballo sin caballo y ahora nos toca tener el caballo", concluyó.