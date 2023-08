¿Qué dijo Juan Pablo Raba sobre acusaciones de acoso sexual?

“Para entrar al estudio, uno tiene que abrir una puerta súper pesada que es hermética por el sonido. Entras a un cuarto oscuro, luego entras por otra puerta y ya queda el estudio. Ese hombre me dio contra la pared y quería darme besos, a meterme mano… Yo como pude lo empujé, en eso entraron unos camarógrafos… Salgo corriendo y me voy al baño, me puse fue a llorar”, agregó.

La actriz aseguró que les contó a varias de las empleadas del canal lo que había sucedido, pero estas le recomendaron que no dijera nada para que no fuera despedida. “Cállate, no digas nada, porque si hablas de esto te van a botar es a ti”, dijo.