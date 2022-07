“Guerrillero con sotana“: Juan José Lafaurie critica a Francisco de Roux

“Por eso pedimos hoy que si ha de haber ejércitos, sean Ejército y Policía para la paz, no para la guerra, y pedimos a la comunidad internacional que no nos den nada para la guerra, queremos hacer de Colombia un paradigma mundial de la reconciliación”, declaró el clérigo.

Estas expresiones se unen a lo solicitado por otros dos delegados, cuando estos últimos se colocaron frente a la Unión Europea.

En su momento, el comisionado Carlos Martín aseveró: “hemos pedido a la comunidad internacional no más ayuda militar para Colombia. ¡No más ayuda militar!, solo ayuda para la paz, no más ayuda para fomentar la guerra, esto no es lo que Colombia necesita, ni una dinámica de guerra”.