Jhonier Leal estaría presionando a sus tías para que cambien de abogado

Elmer José Montaña, el abogado defensor de Mauricio Leal y de Marleny Hernández, su madre, denunció públicamente a través de su cuenta de Twitter, que Jhonier Leal ha llamado a sus familiares desde la cárcel, entre ellos a sus tías, hermanas de Marleny Hernández, para que revoquen el poder que le otorgaron al jurista para que las represente como víctimas.

“Con el argumento de que me he convertido en un obstáculo en la negociación que está adelantando con la Fiscalía General de la Nación como quiera que he solicitado que le imputen el delito de tortura, lo cual implicaría un aumento de la pena”, dijo el abogado.