“Respétele la luna de miel a Petro”: la crítica de Bayly a Polo Polo

Y es que el presentador peruano Jaime Bayly se refirió al político cartagenero en su talk show. En medio de su monólogo, le dio recomendaciones a manera de carta abierta.

Mientras reaccionaba a algunos trinos de Polo Polo sobre la situación actual de Colombia, el también escritor mencionó: “no diga por favor que en dos meses su país se ha ido a la m… No se ha ido a la m…, su país está bien. No le pida a Petro que haga milagros, no le pida que defeque Nutella”.

En una de sus publicaciones, el derechista se manifestaba acerca del alza de los precios en el costo de vida y la inflación. Bayly le exhortó a no culpar de todo al gobierno, a tener paciencia.